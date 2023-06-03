Госенс: «Мы не собираемся быть статистами в Стамбуле»

Миланский «Интер» закончил выступления в чемпионате на мажорной ноте, обыграв в последнем туре «Торино». Это воодушевляет игроков клуба, которые готовятся к финалу Лиги чемпионов в следующую субботу. Немецкий полузащитник «Интера» Робин Госенс заверил, что его команда не будет статистом в игре против «Манчестер Сити»:

- Для меня это исполнение мечты. Это самый важный матч сезона для клуба. Мы гордимся правом сыграть в финале. Но мы не будем статистами или болельщиками «Манчестер Сити». Будем играть на то, чтобы выиграть и забрать трофей, - цитирует слова Госенса fcinter1908.it.