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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Ухожу, потому что очень люблю «Наполи»

03 Июня 2023 • 21:33 Комментировать

Выиграв чемпионский титул с «Наполи» и став самым возрастным тренером, впервые победившим в Серии А, Лучано Спаллетти объявил о том, что уходит - как минимум на один год. По его словам, сделал он это из... любви к клубу.

- Я благодарен всем, с кем работал в «Наполи». Мы очень хорошо поработали, выполнив за два года то, на что отводились все четыре. Еще до победы я говорил ребятам, что хочу принести эту радость городу, этот взрыв радости. Я и раньше чувствовал себя чуть неаполитанцем, а сейчас вообще в полной мере. Оставляю клуб из любви к нему, потому что я дал ему все, всю свою энергию. Пока что не хочу тренировать другой клуб, кроме «Наполи», - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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