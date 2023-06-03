«Милан» и «Наполи» нашли усиление во Франции

Защитник Кевин Дансо, который выступает за французский «Ланс», имеет варианты продолжения карьеры в чемпионате Италии. Согласно сведениям журналистов Footmercato, в услугах 24-летнего австрийского игрока заинтересован «Милан».

Помимо миланского гранда в подписании футболиста заинтересованы еще два представителя Серии А – «Фиорентина» и «Наполи».

Дансо играет за «Ланс» с августа 2021 года. Трудовое соглашение защитника с клубом рассчитано до середины 2026 года. Его трансферный ценник – 16 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 австриец поучаствовал в 36 матчах, отметившись одним голом и двумя ассистами.