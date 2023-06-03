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Чемпионат Италии. Серия А

«Бенфика» и «Галатасарай» поборются за ди Марию

03 Июня 2023 • 10:46 Комментировать

35-летний аргентинский вингер Анхель ди Мария может продолжить карьеру в Европе.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, в услугах футболиста заинтересованы лиссабонская «Бенфика» и турецкий «Галатасарай».

Напомним, что руководство туринского «Ювентуса», за который ди Мария выступал с лета прошлого года, приняло решение не продлять контракт с игроком.

В текущем сезоне действующий чемпион мира принял участие в 39 играх во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами партнерам по команде.

Напомним, что ди Мария выступал за «Бенфику» с 2007 по 2010 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бенфика Анхель Ди Мария
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