«Наполи» не договорился с Нагельсманном - известна причина

«Наполи» не смог договориться о сотрудничестве с бывшим главным тренером мюнхенской «Баварии» Юлианом Нагельсманном, об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Как отмечает источник, немецкого наставника не устроили финансовые условия, которые предложило руководство итальянского клуба. В связи с этим переговоры были прекращены.

Напомним, что по завершении нынешнего сезона пост главного тренера неаполитанского коллектива покинет Лучано Спаллетти, под руководством которого клуб досрочно выиграл скудетто.

В последнем матче сезона «Наполи» на своем поле примет генуэзскую «Сампдорию».