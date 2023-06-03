«Милан» продлит контракт с 39-летним игроком

39-летний итальянский голкипер Антонио Миранте останется в «Милане». Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, руководство «россонери» приняло решение пролонгировать сотрудничество с ветераном команды.

Новый трудовой договор Миранте с миланским грандом будет рассчитан до середины 2024 года. За «Милан» вратарь выступает с октября 2021 года.

В заключительном матче нынешнего сезона «россонери» встретятся с «Вероной». Матч состоится в воскресенье, 4 июня. Перед этим противостоянием подопечные Стефано Пиоли занимают четвертое место в турнирной таблице.