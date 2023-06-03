Галтье может возглавить итальянский топ-клуб

Французский специалист Кристоф Галтье, который в скором будущем покинет «ПСЖ», может отправиться в итальянский чемпионат. Согласно данным журналистов Il Mattino, в услугах тренера заинтересован чемпион Серии А – «Наполи».

Как стало известно источнику, руководство неаполитанского клуба уже контактировало с Галтье на предмет потенциального сотрудничества. У руля команды он может заменить Лучано Спаллетти.

Ранее в СМИ появилась новость, что руководство «ПСЖ» приняло решение досрочно избавиться от Кристофа. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины следующего года.