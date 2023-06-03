Леау: «Эта футболка кое-что значит для меня»

Португальский нападающий Рафаэл Леау продлил контракт с «Миланом», чего, вне всяких сомнений, очень ждали фанаты клуба (в меньшей степени, возможно, фанаты самого игрока). На своем Ypoutube-канале футболист пояснил мотивы своего решения, он заявил, что для него очень важна клубная футболка. Также Леау добавил, что очень хотел продления контракта (зачем тогда тянул?):

- Я очень доволен продлением контракта, потому что именно этого и хотел. Просто подошел правильный для этого момент. Милан - мой дом, где меня все любят (не совсем уверены насчет сторонников «Интера» - прим.ред), принимают с открытой душой. Когда мы выиграли чемпионат, я осознал величие этого клуба. Футболка «Милана» - это не пустой звук. Она многое значит для меня, - заявил Леау.