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Чемпионат Италии. Серия А

Со следующего сезона диалоги VAR будут доступны телезрителям Серии А

03 Июня 2023 • 03:12 Комментировать

Вслед за английской Премьер-лигой в итальянской Серии А также решили открыть для публики диалоги арбитров во время рассматривания того или иного эпизода в ходе матча. Также это касается и матчей Серии Б, объявило сегодня руководство чемпионата.

Напомним, что в пятницу стартовал заключительный тур текущего итальянского чемпионата - «Фиорентина» обыграла «Сассуоло». Три матча состоятся в субботу, а основная масса игр, в том числе матчи «Наполи», «Милана» и «Ювентуса», пройдут в воскресенье, четвертого июня. Новым чемпионом страны стал «Наполи», не выигрывавший Скудетто тридцать три года. 

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Окончен
Сассуоло Сассуоло
Фиорентина Фиорентина
1
3
2.90 2.90 2.70
Видео
03.06.23 в 19:30
Торино Торино
Интер Милан Интер Милан
3.10 3.45 2.35
Видео
03.06.23 в 22:00
Кремонезе Кремонезе
Салернитана Салернитана
2.75 3.40 2.65
Видео
03.06.23 в 22:00
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