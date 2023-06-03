Со следующего сезона диалоги VAR будут доступны телезрителям Серии А

Вслед за английской Премьер-лигой в итальянской Серии А также решили открыть для публики диалоги арбитров во время рассматривания того или иного эпизода в ходе матча. Также это касается и матчей Серии Б, объявило сегодня руководство чемпионата.

Напомним, что в пятницу стартовал заключительный тур текущего итальянского чемпионата - «Фиорентина» обыграла «Сассуоло». Три матча состоятся в субботу, а основная масса игр, в том числе матчи «Наполи», «Милана» и «Ювентуса», пройдут в воскресенье, четвертого июня. Новым чемпионом страны стал «Наполи», не выигрывавший Скудетто тридцать три года.