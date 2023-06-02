«Интер» разжился новым спонсором накануне финала Лиги чемпионов

Успехи миланского «Интера» в текущем сезоне нравятся спонсорам, которые охотнее готовы оплачивать свои рекламные послания на футболках клуба, вырвавшегося в финал Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира Европы.

Спонсором клуба стала компания Paramount+ - известная на Западе стриминговая платформа, которая выплатит десять миллионов евро «Интеру». Логотипы Paramount+ в финале Лиги чемпионов будут размещены на лицевой стороне футболок, но в следующем сезоне им подберут не столь престижные места, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

За это и будут выплачены десять миллионов евро в кассу миланского клуба.