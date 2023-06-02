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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» разжился новым спонсором накануне финала Лиги чемпионов

02 Июня 2023 • 22:34 Комментировать

Успехи миланского «Интера» в текущем сезоне нравятся спонсорам, которые охотнее готовы оплачивать свои рекламные послания на футболках клуба, вырвавшегося в финал Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира Европы.

Спонсором клуба стала компания Paramount+ - известная на Западе стриминговая платформа, которая выплатит десять миллионов евро «Интеру». Логотипы Paramount+ в финале Лиги чемпионов будут размещены на лицевой стороне футболок, но в следующем сезоне им подберут не столь престижные места, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

За это и будут выплачены десять миллионов евро в кассу миланского клуба. 

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Интер Милан
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