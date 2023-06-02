Палладино продлил контракт с «Монцей» до 2024 года

«Монцу» в следующем сезоне будет тренировать Раффаэле Палладино - это можно утверждать наверняка, потому что клуб продлил контракт с тренером на следующий сезон и объявил об этом официально.

Палладино начинал прошлый сезон в качестве помощника главного тренера, затем возглавил команду после нескольких неудачно проведенных стартовых туров - вроде бы, на пару матчей, но они оба были выиграны, причем, в том числе, и у «Ювентуса», и руководство решило оставить у руля клуба фартового специалиста.

И не прогадали - уже за шесть туров до конца чемпионата «Монца» гарантировала себе сохранение прописки в Серии А!