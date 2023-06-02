Верховод: «Станкович не подходил «Сампдории»

«Сампдория» покинула высшую лигу итальянского чемпионата, клуб провел худший сезон в своей истории. Бывший защитник «Сампдории» Пьетро Верховод считает, что основная вина за это лежит на руководстве клуба, которое сделало неверный выбор кризисного тренера - по его словам, сербский специалист Деян Станкович, приглашенный прошлой осенью вместо Марко Джампаоло, не соответствовал этой роли.

- Это не был правильный тренер для данной задачи. Я бы позвал итальянца, который хорошо знает наш футбол, такого, как Раньери или Делио России, которые могли бы спасти клуб, - цитирует слова Верховода итальянское новостное агентство ITASportPress.