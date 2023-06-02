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Чемпионат Италии. Серия А

Джованни Симеоне: «Отец каждый раз просит меня привезти пять килограммов моцареллы»

02 Июня 2023 • 16:00 Комментировать

Сезон 2022/2023 нападающий Джованни Симеоне провёл в аренде в «Наполи». По словам футболиста, его отец, Диего Симеоне, испытывает особые чувства к Неаполю.

«Мой папа влюбился в Неаполь. И в моцареллу. Каждый раз, когда я еду к нему в гости, он просит меня привезти пять килограммов моцареллы», - сказал Джованни Симеоне, чьи слова приводит Fantacalcio.

Отметим, что Диего Симеоне в своё время как футболист выступал в Италии за «Пизу», «Интер» и «Лацио». В настоящий момент аргентинец тренирует «Атлетико». У руля мадридской команды Симеоне находится уже очень давно - с конца 2011 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Наполи Диего Симеоне Джованни Симеоне
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