Кесси решил, где продолжит карьеру после «Барселоны»

В каталонской «Барселоне» приняли решение касательно будущего ивуарийского полузащитника Франка Кесси. Как сообщает Sport.es, «сине-гранатовые» хотят продать 26-летнего африканца этим летом.

Кесси, в свою очередь, готов к смене клубной прописки. Он рассматривает вариант возвращения в чемпионат Италии, где выступал за «Милан».

В услугах Франка заинтересован «Интер». «Нерадзурри» готовы обсудить с «Барсеоной» обмен игроками, поскольку не хотят платить полную стоимость за хавбека. Его рыночная стоимость составляет 28 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Кесси провел 42 поединка, отметившись тремя голами и тремя ассистами.