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Чемпионат Италии. Серия А

41-летний Ибрагимович ответил на вопрос о завершении карьеры

02 Июня 2023 • 11:16 Комментировать

41-летний шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за «Милан», высказался относительно интереса со стороны «Монцы».

«В «Монце» заявили, что контракт для меня уже готов. Однако я сейчас футболист «Милана» и горжусь этим. Не думаю, что уйду на пенсию в конце сезона. Но при этом мне нужно найти оптимальный баланс», - цитирует Златана инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ибрагимович выступает за «россонери» с января 2020 года. Его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца текущего месяца.

В этом сезоне чемпионата Италии нападающий сыграл четыре матча и отметился голом с пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Монца
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