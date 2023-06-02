«ПСЖ» отказался от трансфера защитника Джэ - названа причина

Корейский защитник Ким Мин Джэ, правами на которого владеет «Наполи», не перейдет во французский «ПСЖ». Согласно данным RMC Sport, парижский гранд решил свернуть переговоры по трансферу 26-летнего футболиста из-за завышенной стоимости.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость азиата в 50 миллионов евро. Его трудовое соглашение с «Наполи» рассчитано до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии защитник принял участие в 35 поединках, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также Джэ получил пять желтых карточек.