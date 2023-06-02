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Чемпионат Италии. Серия А

Кто будет представлять Италию в Лиге чемпионов – 2023/24 эксклюзив

02 Июня 2023 • 12:35 Комментировать (1)

В Италии определились все участники Лиги чемпионов на будущий сезон. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о них.

В текущем сезоне сразу три итальянские команды добрались до четвертьфинала Лиги чемпионов, две из которых составили полуфинальную пару. Конечно, успех представителей Серии А во многом связан с удачной жеребьёвкой, тем не менее интересно посмотреть, кто будет представлять турнир в новом розыгрыше.

К сожалению, в этом сезоне распределение мест случилось не только по спортивному признаку. Как известно, «Ювентус» был лишён десяти очков, что лишило туринцев возможности оказаться в четвёрке. Таким образом, туринцы впервые за долгое время не сыграют в главном еврокубке.

Все три четвертьфиналиста Лиги чемпионов нынешнего сезона пробились в турнир и на будущий сезон. «Наполи», который добился чемпионства, при жеребьёвке окажется в первой корзине. В последние годы неаполитанцы уже привыкли выступать в главном еврокубке. С сезона-2016/17 «Наполи» лишь дважды не пробивался в Лигу чемпионов. Лучшим результатом команды является как раз четвертьфинал этого года.

Оба миланских клуба, кажется, преодолели кризис и стали регулярно попадать в Лигу чемпионов. «Интер» в шестой раз подряд пробился в главный еврокубок. В первых четырёх случаях миланцам не удавалось выйти из группы, но и с результатами у команды стало лучше. В прошлом сезоне «Интер» проиграл в 1/8 финала, а в этом добрался до решающего матча. В зависимости от результата матча с «Манчестер Сити» «нерадзурри» могут оказаться либо в первой, либо во второй корзине. Чтобы рассчитывать получить более простых соперников, «Интеру» надо выигрывать.

«Милан» в следующем сезоне доведёт серию участий в Лиге чемпионов подряд до трёх. У «россонери» пока тоже есть положительная динамика. После четвёртого места в группе в сезоне-2021/22 в этом был полуфинал. Конечно, «Милану» сложно ставить себе задачу выиграть Лигу чемпионов, но уж в плей-офф команда точно постарается пробиться. Правда, «россонери» окажутся в третьей корзине, что снижает шансы на успех.

Также в Лигу чемпионов возвращается римский «Лацио». В последний раз столичная команда участвовала в главном еврокубке в сезоне-2020/21, когда в групповом этапе сумела опередить «Зенит» и пробиться в 1/8 финала, но там соперником стала «Бавария». Вообще «Лацио» редко пробивается в Лигу чемпионов – это будет всего лишь четвёртый заход за последние двадцать лет. Римляне при жеребьёвке также окажутся в третьей корзине.

Италия могла получить ещё одно место в Лиге чемпионов за счёт победы в Лиге Европы. Однако «Рома» в серии пенальти уступила «Севилье», так что в главном еврокубке сыграет именно андалузский клуб. При этом «Интер», который может выиграть Лигу чемпионов в этом году, ни при каких раскладах не принесёт своей стране пятую путёвку.

Роман Андреев

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