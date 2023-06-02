Контракт Щесны с «Ювентусом» продлён на год

Контракт между польским вратарем и туринским «Ювентусом» был автоматически продлен на один сезон, об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

Срок предыдущего трудового соглашения 33-летнего голкипера со «старой синьорой» истекал в середине следующего года. Цвета туринского гранда Войцех защищает с 2017 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Щесны провел 27 поединков, в которых пропустил 26 мячей. В 16 матчах поляк сохранил свои владения в неприкосновенности.

Перед заключительным туром Серии А «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице. В последнем матче сезона «старая синьора» встретится с «Удинезе».