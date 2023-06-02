Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» предложит новый контракт Мотте, которым интресуется «ПСЖ»

02 Июня 2023 • 09:46 Комментировать

40-летний итальянский специалист Тьяго Мотта может продолжить работу в своем нынешнем клубе – «Болонье». Согласно информации инсайдера Николо Скиры, руководство «красно-синих» планирует предложить тренеру новое трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2025 года.

Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Мотта тренирует «Болонью» с сентября 2022 года.

Перед заключительным туром чемпионата Италии «Болонья» набрала 51 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В последнем матче сезона команда Мотты встретится с «Лечче».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.06.23 в 21:30
Сассуоло Сассуоло
Фиорентина Фиорентина
2.75 3.50 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Июня
09:56 · Италия. Серия А
Контракт Щесны с «Ювентусом» продлён на год
09:46 · Италия. Серия А
«Болонья» предложит новый контракт Мотте, которым интресуется «ПСЖ»
07:55 · Италия. Серия А
Хвича согласовал новый контракт с «Наполи»
07:11 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на звёздного форварда Серии А
03:55 · Италия. Серия А
Источник: «Милан» не хочет отказываться от де Кетеларе
03:30 · Италия. Серия А
«Галатасарай» претендует на футболиста «Интера»
02:04 · Италия. Серия Б
«Брешия» отправилась в Серию С
01:23 · Германия. Бундеслига
Названы условия контракта Камады с «Миланом»
01:02 · Италия. Серия А
Нагельсманн провёл переговоры с топ-клубом Серии А слухи
00:39 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» и «Интер» не вели переговоров по Лукаку в мае»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Артур не вписывается в тактические построения Аллегри»
01 Июня
23:56 · Италия. Серия А
Пальюка доволен новостями из стана «Сампдории»
23:51 · Италия. Серия А
Клинсманн: «Не ждал «Интер» в финале Лиги чемпионов, честно» 2
23:44 · Англия. Премьер-лига
​Руководство «Милана» рассматривает Заха в качестве возможного приобретения
23:40 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Время в «ПСЖ» – лучший отрезок в моей карьере»
Все новости
Рекомендуем