«Болонья» предложит новый контракт Мотте, которым интресуется «ПСЖ»

40-летний итальянский специалист Тьяго Мотта может продолжить работу в своем нынешнем клубе – «Болонье». Согласно информации инсайдера Николо Скиры, руководство «красно-синих» планирует предложить тренеру новое трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2025 года.

Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года. Мотта тренирует «Болонью» с сентября 2022 года.

Перед заключительным туром чемпионата Италии «Болонья» набрала 51 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. В последнем матче сезона команда Мотты встретится с «Лечче».