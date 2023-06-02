Хвича согласовал новый контракт с «Наполи»

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия ведет переговоры с «Наполи» о подписании нового трудового соглашения, об этом рапортуют журналисты Calciomercato.

Как отмечает источник, стороны достигли договоренности о сделке. Новый контракт 22-летнего футболиста с неаполитанским клубом будет рассчитан до середины 2028 года. Заработная плата грузина увеличится почти в два раза – до 2,5 миллиона евро за сезон.

Нынешний контракт Кварацхелии с итальянским грандом рассчитан до 2027 года. За команду Хвича выступает с 2022 года.

В сезоне-2022/2023 полузащитник провел 42 поединка во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 17 голевых передач.