Источник: «Милан» не хочет отказываться от де Кетеларе

Противоречивые сообщения приходят из Италии касательно будущего бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе, который откровенно не вписался в состав «Милана», хотя и стал в прошлом году самым дорогим приобретением клуба за все время нахождения у его руля Стефано Пиоли.

Если одни источники считают, что «Милан» уже вовсю ищет, как избавиться от него (называется вариант с «Монцей»), то La Gazzetta Dello Sport сообщает, что «Милан» не имеет намерения отказываться от него, а Стефано Пиоли строит планы по его встраиванию в игру команды, что не получилось в заканчивающемся сезоне.