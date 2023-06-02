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Чемпионат Италии. Серия А

Источник: «Милан» не хочет отказываться от де Кетеларе

02 Июня 2023 • 03:55 Комментировать

Противоречивые сообщения приходят из Италии касательно будущего бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе, который откровенно не вписался в состав «Милана», хотя и стал в прошлом году самым дорогим приобретением клуба за все время нахождения у его руля Стефано Пиоли.

Если одни источники считают, что «Милан» уже вовсю ищет, как избавиться от него (называется вариант с «Монцей»), то La Gazzetta Dello Sport сообщает, что «Милан» не имеет намерения отказываться от него, а Стефано Пиоли строит планы по его встраиванию в игру команды, что не получилось в заканчивающемся сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Шарль де Кетеларе
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