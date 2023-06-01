Пальюка доволен новостями из стана «Сампдории»

Как уже сообщалось в последние дни, итальянская «Сампдория», хоть и не спасла свое место в Серии А, избежала самого плохого сценария - вылета в категорию любителей из-за банкротства. Группа итальянских бизнесменов выкупила клуб, и ситуацию прокомментировал Джанлука Пальюка - голкипер «Сампдории» в те времена, когда команда играла в финале Лиги чемпионов в качестве чемпиона Италии.

- Я очень доволен, «Сампдория» не могла оказаться в Серии Д. Это был бы полный провал. Трагедия. Для всех игроков, особенно моего времени, это был бы просто ужас, - цитирует слова Пальюки итальянское новостное агентство ITASportPress.