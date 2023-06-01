Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пальюка доволен новостями из стана «Сампдории»

01 Июня 2023 • 23:56 Комментировать

Как уже сообщалось в последние дни, итальянская «Сампдория», хоть и не спасла свое место в Серии А, избежала самого плохого сценария - вылета в категорию любителей из-за банкротства. Группа итальянских бизнесменов выкупила клуб, и ситуацию прокомментировал Джанлука Пальюка - голкипер «Сампдории» в те времена, когда команда играла в финале Лиги чемпионов в качестве чемпиона Италии.

- Я очень доволен, «Сампдория» не могла оказаться в Серии Д. Это был бы полный провал. Трагедия. Для всех игроков, особенно моего времени, это был бы просто ужас, - цитирует слова Пальюки итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Джанлука Пальюка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
02.06.23 в 21:30
Сассуоло Сассуоло
Фиорентина Фиорентина
2.75 3.50 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Июня
01:02 · Италия. Серия А
Нагельсманн провёл переговоры с топ-клубом Серии А слухи
00:39 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Челси» и «Интер» не вели переговоров по Лукаку в мае»
00:21 · Англия. Премьер-лига
Агент: «Артур не вписывается в тактические построения Аллегри»
01 Июня
23:56 · Италия. Серия А
Пальюка доволен новостями из стана «Сампдории»
23:51 · Италия. Серия А
Клинсманн: «Не ждал «Интер» в финале Лиги чемпионов, честно» 1
23:44 · Англия. Премьер-лига
​Руководство «Милана» рассматривает Заха в качестве возможного приобретения
23:40 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Время в «ПСЖ» – лучший отрезок в моей карьере»
23:39 · Италия. Серия А
В Италии считают Тудора главным претендентом на место Аллегри
23:19 · Италия. Серия А
Кесси выбрал себе новый клуб, «Барселона» готова продать игрока за 30 млн евро слухи
22:27 · Италия. Серия А
​Земан: «С «Ювентусом» разобрались в традиционном итальянском стиле»
21:44 · Италия. Серия А
«Интер» запланировал трансфер полузащитника сборной Италии
21:19 · Италия. Серия А
Аллегри проведёт встречу с руководством «Ювентуса», тренер не хочет уходить в отставку 1
21:15 · Италия. Серия А
​Капелло назвал самый важный гол своей карьеры
20:56 · Италия. Серия А
«Интер» согласовал с «Лацио» условия выкупа Ачерби
20:50 · Италия. Серия А
Капелло: «С Гуллитом бывали конфликты»
Все новости
Рекомендуем