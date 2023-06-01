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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии считают Тудора главным претендентом на место Аллегри

01 Июня 2023 • 23:39 Комментировать

Хорватский специалист Игор Тудор попрощался с «Марселем», и в Италии его считают одним из основных претендентов на место Массимилиано Аллегри. Расставаясь с «Марселем», Тудор не сал прямо делиться своими планами, уточнив лишь, что у него еще нет соглашения с другим клубом.

Но, как считает итальянское новостное агентство ITASportPress, собирается он перебираться именно в Италию - уже хорошо знакомую ему, впрочем.

Напомним, что Тудор целых десять лет выступал за «Ювентус», а также работал ассистентом при главном тренере в этом клубе в сезоне 2020/2021. В «Марселе» он проработал лишь сезон. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Игор Тудор
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