​Земан: «С «Ювентусом» разобрались в традиционном итальянском стиле»

Известный чешский специалист Зденек Земан прокомментировал неприятности туринского «Ювентуса», которого в начале сезона лишили пятнадцати очков, затем отменили наказание, но потом снова штрафанули - но не на пятнадцать, а на десять очков. Земан, всю свою тренерскую карьеру (а это уже почти сорок лет) проработавший в Италии, считает это типичной итальянской практикой.

- В итоге все решилось по-итальянски, как это всегда случается в этой стране. Так, чтобы устроило все. Но у клуба все равно большие проблемы, все руководство подало в отставку, - цитирует слова Земана итальянское новостное агентство ITASportPress.