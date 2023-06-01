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Чемпионат Италии. Серия А

​Капелло назвал самый важный гол своей карьеры

01 Июня 2023 • 21:15 Комментировать

Хорошо известно, что Фабио Капелло был на протяжении трех лет наставником российской сборной, но не столь и многие помнят о том, что Капелло был еще и хорошим игроком. В интервью итальянской прессе он назвал свой лучший момент в качестве футболиста национальной сборной.

- Это был мой гол в ворота англичан на «Уэмбли» в 1973 году. Это была первая победа Италии в Англии, на их территории. Это было не только футбольное событие, но и социальное, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Фабио выступал в составе национальной команды с 1972 по 1976 год, забив восемь голов в общей сложности.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная Италии
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