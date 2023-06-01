Капелло: «С Гуллитом бывали конфликты»

Бывший наставник «Милана», также успевший потренировать российскую сборную, Фабио Капелло, рассказал о том, что больше всего в бытность тренером «россонери» он конфликтовал с Руудом Гуллитом, часто это случалось из-за опозданий игрока. Гуллит был одним из тройки нидерландских игроков, писавших самые славные страницы в истории клуба в конце прошлого столетия.

- С Гуллитом случались конфликты, из-за опозданий. Я очень строго отношусь к правилам. Хочу, чтобы игроки относились к моим правилам так, как в детстве они относились к наставлениям родителей, - цитирует слова Капелло итальянское новостное агентство ITASportPress.