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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» заинтересовался услугами Обамеянга

01 Июня 2023 • 20:33 Комментировать

Итальянский «Милан» очень активен на трансферном рынке, в прошлом году клуб провел неважную трансферную кампанию и стремится компенсировать это сейчас. В сферу интересов полуфиналиста Лиги чемпионов (один из четырех лучших клубов Европы, как-никак) попал габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг.

Он должен стать, по замыслу Стефано Пиоли, подспорьем для Оливье Жиру - таким, каким, увы, не стал Дивок Ориги, с которым решено расстаться после всего лишь одного года сотрудничества.

Стоит заметить, что Обамеянг в прошлом выступал в «Милане», но в «молодежке» клуба, с 2005 по 2008 год. Как уточняет Evening Standard, также игроком интересуется и турецкий «Гаталасарай». 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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