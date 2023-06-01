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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло назвал лучшего игрока, которого тренировал

01 Июня 2023 • 20:14 Комментировать

Итальянский специалист Фабио Капелло назвал игрока, которого считает самым лучшим, с котором ему довелось поработать. По словам Капелло, это бразилец Роналдо - с ним он работал в мадридском «Реале», хотя позже «Феномен» успел поиграть и в «Милане», но это был уже не «Милан» Капелло, а «Милан» Анчелотти.

- Роналдо. Феномен, - кратко ответил Капелло на соответствующий вопрос журналиста, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что в прошлом Фабио Капелло работал в качестве наставника российской сборной по футболу, это было в период с 2012 по 2015 год. 

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Евро-Футбол.Ру,
Роналдо Фабио Капелло
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