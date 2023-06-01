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Чемпионат Италии. Серия А

Браим Диас возвращается в «Реал»

01 Июня 2023 • 17:54 Комментировать

Атакующий полузащитник Браим Диас возвращается в «Реал». Мадридский клуб рассчитывает на футболиста в сезоне 2023/2024, несмотря на попытки «Милана» его выкупить. Об этом рассказывает Relevo.

Действующий контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Мадридцы уже работают над продлением соглашения с полузащитником, выступавшим в аренде за «Милан» на протяжении трёх сезонов.

Летом Браиму Диасу исполнится 24 года. За «Милан» в сезоне 2022/2023 испанец провёл 44 матча, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас трансферы футбола - лето 2023
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