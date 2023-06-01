Атакующий полузащитник Браим Диас возвращается в «Реал». Мадридский клуб рассчитывает на футболиста в сезоне 2023/2024, несмотря на попытки «Милана» его выкупить. Об этом рассказывает Relevo.

Действующий контракт Диаса с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2024/2025. Мадридцы уже работают над продлением соглашения с полузащитником, выступавшим в аренде за «Милан» на протяжении трёх сезонов.

Летом Браиму Диасу исполнится 24 года. За «Милан» в сезоне 2022/2023 испанец провёл 44 матча, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач на партнёров.