Абрахам выставлен на продажу

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам был выставлен на продажу. Как сообщает The Telegraph, римский клуб готов продать 25-летнего форварда в летнее трансферное окно при поступлении приемлемого предложения.

В сезоне 2022/2023 Абрахам провёл 53 матча, в которых забил девять голов и отдал семь голевых передач.

Напомним, что в среду «Рома» проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы. Таким образом, команда Жозе Моуринью не смогла получить билет в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Тэмми Абрахама в 45 миллионов евро.