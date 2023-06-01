Масалитин объяснил, почему у Моуринью в последнее время нет больших успехов

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью. Ранее итальянский клуб проиграл в финале Лиги Европы «Севилье» (1:1, 1:4 — по пенальти).

«Самое главное, чтобы тренерские идеи совпадали с подбором футболистов. Если качество игроков не совпадает, то сложно достичь успеха. Сложно оставаться великим тренером в клубе без денег. Поэтому сейчас у Моуринью нет больших успехов», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Эксперт считает, что португальский специалист снова сможет стать Особенным, если возглавит «ПСЖ», для него это будет интересный вызов.