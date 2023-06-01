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Чемпионат Италии. Серия А

Масалитин объяснил, почему у Моуринью в последнее время нет больших успехов

01 Июня 2023 • 16:21 Комментировать
Рома
...
Специя
04.06 22:00

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о главном тренере «Ромы» Жозе Моуринью. Ранее итальянский клуб проиграл в финале Лиги Европы «Севилье» (1:1, 1:4 — по пенальти).

«Самое главное, чтобы тренерские идеи совпадали с подбором футболистов. Если качество игроков не совпадает, то сложно достичь успеха. Сложно оставаться великим тренером в клубе без денег. Поэтому сейчас у Моуринью нет больших успехов», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Эксперт считает, что португальский специалист снова сможет стать Особенным, если возглавит «ПСЖ», для него это будет интересный вызов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ Валерий Масалитин
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