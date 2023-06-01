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Чемпионат Италии. Серия А

Гамшик завершил карьеру

01 Июня 2023 • 13:02 Комментировать

Известный словацкий полузащитник Марек Гамшик принял решение о завершении игровой карьеры. Последним местом работы 35-летнего футболиста был турецкий «Трабзонспор».

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 32 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Наибольшую известность Марек обрел благодаря выступлениям за «Наполи» и сборную Словакии. Вместе с неаполитанским клубом он дважды выигрывал Кубок Италии и один раз побеждал в Суперкубке страны.

В составе сборной Словакии Гамшик сыграл 136 поединков, записав на свой счет 26 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Марек Гамшик
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