Гамшик завершил карьеру

Известный словацкий полузащитник Марек Гамшик принял решение о завершении игровой карьеры. Последним местом работы 35-летнего футболиста был турецкий «Трабзонспор».

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 32 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.

Наибольшую известность Марек обрел благодаря выступлениям за «Наполи» и сборную Словакии. Вместе с неаполитанским клубом он дважды выигрывал Кубок Италии и один раз побеждал в Суперкубке страны.

В составе сборной Словакии Гамшик сыграл 136 поединков, записав на свой счет 26 забитых мячей.