На официальном сайте «Милана» представлена новая домашняя форма команды на следующий сезон. Экипировка изготовлена в традиционных красно-чёрных цветах. Техническим партнером «россонери» является немецкий производитель экипировки Puma.

Как сообщает клубная пресс-служба, миланская команда впервые сыграет в новой форме против «Вероны» 4 июня.

В нынешнем сезоне «Милан» дошел до полуфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух матчей проиграл «Интеру». После 37 туров чемпионата Италии «россонери» набрали 67 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.