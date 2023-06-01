Финалист Лиги чемпионов отказался от Месси

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался касательно потенциального трансфера аргентинского нападающего Лионеля Месси. В конце июня 35-летний форвард станет свободным агентом.

«Все любят Лео, но мало кто может позволить себе его трансфер. Это вполне логично, учитывая то, что из себя представляет этот футболист и сколько денег он стоит. Месси сейчас не входит в планы нашего проекта», - передает слова руководителя Tyc Sports.

Среди вариантов продолжения карьеры Месси называются саудовский «Аль-Хиляль» и каталонская «Барселона», воспитанником которой он является.