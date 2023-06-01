Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Финалист Лиги чемпионов отказался от Месси

01 Июня 2023 • 09:13 Комментировать

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти высказался касательно потенциального трансфера аргентинского нападающего Лионеля Месси. В конце июня 35-летний форвард станет свободным агентом.

«Все любят Лео, но мало кто может позволить себе его трансфер. Это вполне логично, учитывая то, что из себя представляет этот футболист и сколько денег он стоит. Месси сейчас не входит в планы нашего проекта», - передает слова руководителя Tyc Sports.

Среди вариантов продолжения карьеры Месси называются саудовский «Аль-Хиляль» и каталонская «Барселона», воспитанником которой он является.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лионель Месси Хавьер Дзанетти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
09:13 · Италия. Серия А
Финалист Лиги чемпионов отказался от Месси
08:27 · Италия. Серия А
«Рома» одержала всего одну победу в последних десяти матчах
06:20 · Италия. Серия Б
Буффон получил травму
05:50 · Италия. Серия А
«Дженоа» готов продлить контракт с Джилардино ещё на два года
05:44 · Италия. Серия А
​Джузеппе Доссена: «Станкович не был готов спасать «Сампдорию»
05:31 · Италия. Серия А
Побега: «Швайнштайгер - мой идол»
02:05 · Италия. Серия А
Моуринью намекнул на уход из «Ромы» после поражения в финале Лиги Европы
00:58 · Италия. Серия А
В «Интере» прокомментировали слухи об интересе «Реала» к Лаутаро Мартинесу
00:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин советует Кокорину вернуться в Италию
31 Мая
23:49 · Италия. Серия А
«Реал» принял решение относительно будущего Браима Диаса
22:56 · Италия. Серия А
Милик может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А
22:21 · Италия. Серия А
Ди Мария был удивлён решением «Ювентуса» не продлевать его контракт
21:43 · Германия. Бундеслига
В Италии оценили шансы на переход Влаховича в «Баварию»
20:58 · Италия. Серия А
Кака: «Рад, что был участником великого финала ЛЧ в 2005 году, несмотря на поражение»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Васютин видит много общего в «Зените» и «Наполи» при Спаллетти
Все новости
Рекомендуем