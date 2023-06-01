Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» одержала всего одну победу в последних десяти матчах

01 Июня 2023 • 08:27 Комментировать
Рома
...
Специя
04.06 22:00

Итальянская «Рома» показывает не самые лучшие результаты в последнее время. Итальянский клуб одержал всего одну победу в последних десяти играх.

Так, команда Жозе Моуриньо оказалась сильнее «Байера» в первом полуфинале Лиги Европы. На этом отрезке в чемпионате Италии «волки» потерпели три поражения и четыре раза сыграли вничью. В Лиге Европы команда сыграла вничью в ответном полуфинале с «Байером» и уступила в финале «Севилье».

Отметим, что команда португальского специалиста в следующем сезоне точно не сыграет в Лиге чемпионов. Сейчас команда располагается на шестом месте и не имеет математических шансов принять участие в самом престижном еврокубке в следующем сезоне.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОМА СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июня
09:13 · Италия. Серия А
Финалист Лиги чемпионов отказался от Месси
08:27 · Италия. Серия А
«Рома» одержала всего одну победу в последних десяти матчах
06:20 · Италия. Серия Б
Буффон получил травму
05:50 · Италия. Серия А
«Дженоа» готов продлить контракт с Джилардино ещё на два года
05:44 · Италия. Серия А
​Джузеппе Доссена: «Станкович не был готов спасать «Сампдорию»
05:31 · Италия. Серия А
Побега: «Швайнштайгер - мой идол»
02:05 · Италия. Серия А
Моуринью намекнул на уход из «Ромы» после поражения в финале Лиги Европы
00:58 · Италия. Серия А
В «Интере» прокомментировали слухи об интересе «Реала» к Лаутаро Мартинесу
00:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин советует Кокорину вернуться в Италию
31 Мая
23:49 · Италия. Серия А
«Реал» принял решение относительно будущего Браима Диаса
22:56 · Италия. Серия А
Милик может сменить «Ювентус» на другой клуб Серии А
22:21 · Италия. Серия А
Ди Мария был удивлён решением «Ювентуса» не продлевать его контракт
21:43 · Германия. Бундеслига
В Италии оценили шансы на переход Влаховича в «Баварию»
20:58 · Италия. Серия А
Кака: «Рад, что был участником великого финала ЛЧ в 2005 году, несмотря на поражение»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Васютин видит много общего в «Зените» и «Наполи» при Спаллетти
Все новости
Рекомендуем