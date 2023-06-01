«Рома» одержала всего одну победу в последних десяти матчах

Итальянская «Рома» показывает не самые лучшие результаты в последнее время. Итальянский клуб одержал всего одну победу в последних десяти играх.

Так, команда Жозе Моуриньо оказалась сильнее «Байера» в первом полуфинале Лиги Европы. На этом отрезке в чемпионате Италии «волки» потерпели три поражения и четыре раза сыграли вничью. В Лиге Европы команда сыграла вничью в ответном полуфинале с «Байером» и уступила в финале «Севилье».

Отметим, что команда португальского специалиста в следующем сезоне точно не сыграет в Лиге чемпионов. Сейчас команда располагается на шестом месте и не имеет математических шансов принять участие в самом престижном еврокубке в следующем сезоне.