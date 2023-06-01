​Джузеппе Доссена: «Станкович не был готов спасать «Сампдорию»

Бывший игрок «Сампдории» Джузеппе Доссена, выступавший за клуб в период его расцвета, считает, что руководство клуба (уже бывшее) неверно выбрало тренера для спасения места команды в Серии А. В первой части сезона клубом руководил Марко Джампаоло, но его уволили еще до чемпионата мира.

Станкович сумел вроде бы чуть оживить ситуацию, но в итоге клуб еще сильнее опустился в турнирной таблице - уже на самое дно.

- Станкович - очень открытый, искренний человек. Но, я считаю, он не был готов справляться с такой задачей. Просто неподходящий человек. Он слишком эмоционален. Но, я думаю, это был ценный опыт для него, - цитирует слова Доссены итальянское новостное агентство ITASportPress.