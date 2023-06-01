Побега: «Швайнштайгер - мой идол»

Молодой полузащитник «Милана» Томмазо Побега постепенно входит в основной состав команды, в заканчивающемся сезоне это происходило намного чаще, чем годом ранее, и Побега даже сумел забить парочку голов, в основном сочными дальними ударами, которые у него очень недурны. По словам Томмазо, его идеалом в юности был немецкий полузащитник Бастиан Швайнштайгер.

- Я всегда играл в полузащите. Моим идолом в детстве был Бастиан Швайнштайгер. Сперва мне было чуть непонятно с моим молодежным тренером в «Милане» Альбертуццо, но потом все наладилось, - цитирует слова Побеги pianetamilan.it.