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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью должен возглавить «ПСЖ»

31 Мая 2023 • 18:23 Комментировать

Следующим главным тренером «ПСЖ» может стать Жозе Моуринью. Журналист бразильского UOL Пауло Винисиус Коэльо пишет о том, что Особенный возглавит гранд Лиги 1 в обозримом будущем, сменив Кристофа Галтье.

По данным журналиста, Моуринью точно сменит «Рому» на «ПСЖ» в случае победы в Лиге Европы. Если же римляне проиграют в финале второго по рангу клубного турнира УЕФА «Севилье», то вероятность перехода португальца в парижский клуб Коэльо оценивает в 80%.

Финальный матч Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ
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