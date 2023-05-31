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Чемпионат Италии. Серия А

Павар нужен «Интеру» в качестве замены для Шкриньяра

31 Мая 2023 • 16:42 Комментировать

Миланский «Интер» нашел замену для уходящего из команды Милана Шкриньяра, который еще зимой договорился с «ПСЖ», после чего «очень кстати» получил и травму. Все это время в руководстве клуба подыскивали ему замену, но хороший вариант появился только сейчас, с вероятным уходом Бенжамена Павара из «Баварии».

Француз не захотел продлевать контракт, и клуб намерен избавиться от него поскорее, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Как уточняет сейчас Corriere dello Sport, в «Интере» загорелись желанием заполучить его, хотя о какой-либо финансовой конкретике речь пока что не идет. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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