Павар нужен «Интеру» в качестве замены для Шкриньяра

Миланский «Интер» нашел замену для уходящего из команды Милана Шкриньяра, который еще зимой договорился с «ПСЖ», после чего «очень кстати» получил и травму. Все это время в руководстве клуба подыскивали ему замену, но хороший вариант появился только сейчас, с вероятным уходом Бенжамена Павара из «Баварии».

Француз не захотел продлевать контракт, и клуб намерен избавиться от него поскорее, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Как уточняет сейчас Corriere dello Sport, в «Интере» загорелись желанием заполучить его, хотя о какой-либо финансовой конкретике речь пока что не идет.