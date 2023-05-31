Погба - в сборной худших игроков сезона Серии А

Представлена символическая сборная худших футболистов сезона чемпионата Италии по версии журналистов ESPN. В нее попали три представителя туринского «Ювентуса»: Поль Погба, Леандро Паредес и Хуан Куадрадо.
Голкипер: Самир Ханданович («Интер»).
Защитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Мараш Кумбула («Рома»), Милан Шкриньяр («Интер»), Рикардо Родригес («Торино»).
Полузащитники: Поль Погба («Ювентус»), Леандро Паредес («Ювентус»), Флорьян Товен («Удинезе»), Шарль де Кателаре («Милан»).
Форварды: Дивок Ориги («Милан»), Дуван Сапата («Аталанта»).
Чемпионом Италии в этом сезоне стал «Наполи».
Бан пользователя