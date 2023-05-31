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Чемпионат Италии. Серия А

Погба - в сборной худших игроков сезона Серии А

31 Мая 2023 • 11:03 Комментировать

Представлена символическая сборная худших футболистов сезона чемпионата Италии по версии журналистов ESPN. В нее попали три представителя туринского «Ювентуса»: Поль Погба, Леандро Паредес и Хуан Куадрадо.

Голкипер: Самир Ханданович («Интер»).

Защитники: Хуан Куадрадо («Ювентус»), Мараш Кумбула («Рома»), Милан Шкриньяр («Интер»), Рикардо Родригес («Торино»).

Полузащитники: Поль Погба («Ювентус»), Леандро Паредес («Ювентус»), Флорьян Товен («Удинезе»), Шарль де Кателаре («Милан»).

Форварды: Дивок Ориги («Милан»), Дуван Сапата («Аталанта»).

Чемпионом Италии в этом сезоне стал «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Поль Погба
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