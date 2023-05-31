Хвича - в числе 11 лучших игроков сезона Серии А

Телеканал ESPN представил свою версию символической сборной сезона итальянской Серии А. В список 11 лучших игроков был включен грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.
Голкипер: Иван Проведель («Лацио»).
Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Ким Мин Джэ («Наполи»), Лукас Мартинес Куарта («Фиорентина»), Карлос Аугусто («Монца»).
Полузащитники: Рафаэл Леау («Милан»), Николо Барелла («Интер»), Станислав Лоботка («Наполи»), Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Форварды: Виктор Осимхен («Наполи»), Лаутаро Мартинес («Интер»).
Напомним, что чемпионом Серии А в нынешнем сезоне стал «Наполи».
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