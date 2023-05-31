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Чемпионат Италии. Серия А

Назван фаворит на трансфер Милинковича-Савича

31 Мая 2023 • 09:29 Комментировать

Сербский хавбек Сергей Милинкович-Савич грядущим летом, скорее всего, сменит клубную прописку. Журналисты Il Messaggero выяснили, какой из клубов является фаворитом в борьбе за подписание игрока.

Самые большие шансы подписать полузащитника имеет туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» готово платить Сергею шесть миллионов евро в год. Сумма трансфера Милинковича-Савича может составить 30-40 миллионов евро.

28-летний полузащитник выступает за «Лацио» с августа 2015 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

В нынешнем сезоне Серии А хавбек провел 35 матчей, забил девять мячей и отдал восемь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Ювентус Сергей Милинкович-Савич трансферы футбола - лето 2023
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