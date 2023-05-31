Назван новый претендент на ди Марию

Полузащитник сборной Аргентины и туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария, который в ближайшее время станет свободным агентом, может перебраться в чемпионат Португалии. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, в трансфере опытного вингера заинтересована лиссабонская «Бенфика».

В ближайшее время португальский топ-клуб вступит в переговоры с агентом аргентинского футболиста. Трудовое соглашение Анхеля со «старой синьорой» истекает в конце следующего месяца.

Анхель выступает за туринский коллектив с 2022 года. В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии аргентинец провел 24 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.