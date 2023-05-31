Дида: «Я попал в «Милан» благодаря Галлиани»

Бывший вратарь «Милана» Нельсон Дида тепло вспоминает свои лучшие годы в карьере, проведенные, естественно, на «Сан-Сиро». Он по сей день благодарен Адриано Галлиани - именно тот убедил его перейти в «Милан».

- С ним меня связывают самые приятные воспоминания в жизни. Его веселье, его симпатия, его желание иметь в команде бразильцев. Его страсть к футболу Адриано - один из важнейших людей моей карьеры. Без него она была бы другой. Он очень многое знает о футболе, - рассказал журналистам приглашенный на презентацию книги о Галлиани Дида, слова которого цитирует pianetamilan.it.