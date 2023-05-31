Леонардо: «Интер» может сделать это»

Бывший футболист «Миана» Леонардо верит в то, что миланский «Интер», выбивший его клуб в полуфинале Лиги чемпионов, может выиграть также и финал. Леонардо присутствовал на презентации биографии Адриано Галлиани, в связи с чем решил пообщаться с представителями пишущей братии.

- «Интер» очень много выиграл в своей истории, как и Италия, и часто с позиций темной лошадки, как это было и с чемпионатом Европы два года назад. Я уверен, что «Интер» сыграет против «Манчестер Сити» оптимальным образом. Если кто и может сделать это, так это Италия и «Интер», - цитирует слова Леонардо fcinter1908.it.