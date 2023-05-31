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Чемпионат Италии. Серия А

Леонардо: «Интер» может сделать это»

31 Мая 2023 • 05:19 Комментировать

Бывший футболист «Миана» Леонардо верит в то, что миланский «Интер», выбивший его клуб в  полуфинале Лиги чемпионов, может выиграть также и финал. Леонардо присутствовал на презентации биографии Адриано Галлиани, в связи с чем решил пообщаться с представителями пишущей братии.

- «Интер» очень много выиграл в своей истории, как и Италия, и часто с позиций темной лошадки, как это было и с чемпионатом Европы два года назад. Я уверен, что «Интер» сыграет против «Манчестер Сити» оптимальным образом. Если кто и может сделать это, так это Италия и «Интер», - цитирует слова Леонардо fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Леонардо Араужо Леонардо
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