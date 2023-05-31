Иельпо: «Возрастные игроки не могут проводить весь сезон на одном уровне»

Бывший голкипер «Милана» Марио Иельпо полон уважения к французскому нападающему Оливье Жиру, но отдает себе отчет в том, что возраст уже не позволяет тому на одном дыхании проводить весь сезон.

Спад в игре с Жиру, связанный с участием в чемпионате мира, Иельпо считает одной из причин острого январского кризиса «Милана», когда за месяц команда вылетела из Кубка Италии, проиграла Суперкубок и, вдобавок, еще и уступила «Интеру» в чемпионате, лишившись всяческих надежд на борьбу за титул.

- Возрастным игрокам труднее сохранять форму на весь сезон. Они сложнее восстанавливаются. Как только Жиру набрал форму, он снова стал ценнейшим игроком, - цитирует слова Иельпо pianetamilan.it.