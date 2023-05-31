Маркеджани: «Милан» провёл положительный сезон, но не более того»

Бывший голкипер римского «Лацио» и сборной Италии Лука Маркеджани дал свою оценку заканчивающемуся сезону в исполнении «Милана». По его словам, причин для излишнего восторга нет, но и назвать сезон плохим нельзя. «Милан», напомним, остался без трофеев, но поиграл в полуфинале Лиги чемпионов.

- Нельзя назвать сезон красивым, но и плохим тоже нельзя. Мне казалось, что прошлым летом «Милан» усилился и я ждал более напористого сезона, с обязательной борьбой за титул. В Лиге чемпионов очень хорошо, в чемпионате четвертое место... Сезон положительный, но не более того, - цитирует слова бывшего кипера pianetamilan.it.