У Верратти три варианта в Италии

Итальянский полузащитник Марко Верратти уже озвучил свои планы по возвращению в итальянский чемпионат, но не так и много клубов могут позволить себе его услуги, ведь в Париже Верратти получает по 11 миллионов за сезон.

Издание La Repubblica считает, что в услугах Верратти могут быть заинтересованы три клуба - «Наполи», миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Только они смогут позволить себе его услуги, уверены в редакции издания.

Напомним, что в своей карьере Верратти не сыграл ни одного сезона в Серии А - он перешел в «ПСЖ» в 2012 году сразу из второй лиги итальянского футбола.