Маротта: «Галлиани - лучший менеджер итальянского футбола»

Джузеппе Маротта, технический директор миланского «Интера», похвалил Адриано Галлиани, который ныне руководит на пару с Сильвио Берлускони «Монцей». По словам Маротты, сказанным в связи с презентацией биографической книги Галлиани, тот является лучшим менеджером в истории итальянского футбола.

- Адриано - это абсолютно лучший менеджер в итальянском футболе. Я думаю, что он достойный пример для подражания, - цитирует слова Маротты fcinter1908.it.

Напомним, что до завершения итальянского чемпионата остался лишь один тур, «Интер» и «Милан» проходят в Лигу чемпионов на следующий сезон.