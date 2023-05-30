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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Галлиани - лучший менеджер итальянского футбола»

30 Мая 2023 • 20:37 Комментировать

Джузеппе Маротта, технический директор миланского «Интера», похвалил Адриано Галлиани, который ныне руководит на пару с Сильвио Берлускони «Монцей». По словам Маротты, сказанным в связи с презентацией биографической книги Галлиани, тот является лучшим менеджером в истории итальянского футбола.

- Адриано - это абсолютно лучший менеджер в итальянском футболе. Я думаю, что он достойный пример для подражания, - цитирует слова Маротты fcinter1908.it.

Напомним, что до завершения итальянского чемпионата остался лишь один тур, «Интер» и «Милан» проходят в Лигу чемпионов на следующий сезон. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Адриано Галлиани Джузеппе Маротта
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