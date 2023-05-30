​«Милан» готов включить нескольких своих игроков в сделку по Милинковичу-Савичу

«Милан» не отказывается от намерения приобрести 28-летнего Сергея Милинковича-Савича, несмотря на то, что цена на серба очень высока - «Лацио» не намерен уступать его меньше, чем за 35 миллионов евро. Если «Милан» решится на покупку, то она станет самой дорогой для клуба за эпоху Стефано Пиоли - сейчас таковой является неудачное приобретение Шарля де Кетеларе.

Как уточняет pianetamilan.it, «Милан» предлагает включить в сделку Жуниора Мессиаса, Алексиса Салемакерса или Ясина Адли, помимо денежных выплат. Согласится ли «Лацио», станет известно в ближайшее будущее. Милинкович-Савич выступает в римском клубе с 2015 года.